Скільки Україна цьогоріч отримала від міжнародних партнерів — дані Мінфіну Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

Скільки Україна цьогоріч отримала від міжнародних партнерів — дані Мінфіну

З початку 2024 року міжнародні партнери виділили Україні $10,2 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook.

«В умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня спричиняє Україні мільйонні збитки, міжнародна підтримка є критично важливою. У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 млрд доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яка спрямовується на пріоритетні соціальні потреби країни», — написав Марченко.

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За його словами, Україна розраховує, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги.

Міністр фінансів зауважив, що першочергова необхідність — це забезпечення потреб Держбюджету як цього року, так і у 2025 році. Одним із рішень має стати використання заморожених російських активів, оскільки саме росія є причиною масштабних руйнувань та збитків України.

У свою чергу, Міністерство фінансів проводить активну роботу над збільшенням доходів держбюджету. Заходи з підтримки бюджетної ліквідності в першому кварталі 2024 року дозволили збільшити надходження до Держбюджету у еквіваленті 5,4 млрд доларів США.

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Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що якщо Україна не отримає $11 млрд допомоги від Сполучних Штатів Америки, наслідком цього будуть важкі непопулярні рішення української влади. За його словами, є лише два механізми вирішення проблем такого масштабу як нестача $11 млрд — це емісія, що спричинить інфляцію і девальвація, та/або секвестр бюджету (скорочення витрат у бюджеті. — Ред.).

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що цього року Україна розраховує отримати ще понад 11 мільярдів євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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