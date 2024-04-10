Чи є «план Б» без допомоги США? Соратник Зеленського розкрив карти — Finance.ua
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Чи є «план Б» без допомоги США? Соратник Зеленського розкрив карти

Казна та Політика
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Чи є «план Б» без допомоги США? Соратник Зеленського розкрив карти
Чи є «план Б» без допомоги США? Соратник Зеленського розкрив карти
Якщо Україна не отримає $11 млрд допомоги від Сполучних Штатів Америки, наслідком цього будуть важкі непопулярні рішення української влади.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».
За словами Гетманцева, є лише два механізми вирішення проблем такого масштабу як нестача $11 млрд — це емісія, що спричинить інфляцію і девальвація, та/або секвестр бюджету (скорочення витрат у бюджеті. — Ред.).
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«Ми не бачимо особливого потенціалу в економіці для істотного підвищення податків, але інфляція — це теж податок, податок на бідних. І це дуже поганий сценарій. Але на сьогодні ми навіть не розглядаємо ці варіанти і впевнені, що партнерами буде прийняте справедливе рішення», — пояснює нардеп.
Гетманцев зауважив, що на перше півріччя Україна точно забезпечена надходженнями в необхідному обсязі навіть з урахуванням відкладення допомоги від Штатів. Проте водночас, на цю допомогу уряд дуже розраховує, так як пройти цілий рік без цих коштів не буде легким завданням.
«І ми все-таки на неї (на допомогу США. — Ред.) впевнено розраховуємо, бо маємо відповідні заяви від представників обох партій Конгресу. Тож є обґрунтовані сподівання, що вона в тому чи іншому форматі врешті-решт буде проголосована, і, можливо, навіть у квітні. Тоді 2024 рік ми взагалі проходимо абсолютно впевнено», — наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів.
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Депутат також акцентував увагу на допомозі від Японії, Британії та Канади, які надали Україні приблизно $3 млрд. Гетманцев зауважив, що «будь-яка допомога для нас безцінна і важлива, а від таких важливих і впливових держав, які готові допомагати нам у дуже великих розмірах — тим більше».
Окремо нардеп прокоментував ймовірність надання допомоги від США в кредит. На його думку, для України значно кращою є грантова допомога, і українці дуже вдячні за таку допомогу від Сполучених Штатів в попередні роки.
«Але ми сприймемо будь-яке рішення, яке обере наш стратегічний партнер. Звісно, будемо переконувати і боротися за грантові гроші, але кредитні гроші також для нас є прийнятними», — підкреслив Гетманцев.
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За його словами, у перемовинах зі США, Україна — не сильна сторона, що може визначати умови. До того ж, виділення коштів Україні має свій внутрішньо-політичний виборчий аспект у США, на який неможливо впливати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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