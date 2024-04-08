Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит, Зеленський відреагував — Finance.ua

Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит, Зеленський відреагував Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Трамп пропонує надати допомогу Україні в кредит, Зеленський відреагував, Фото: zn.ua

Колишній президент США і член Республіканської партії Дональд Трамп висловив свою підтримку наданню Україні фінансової допомоги у формі кредиту. Така форма допомоги має великі шанси отримати схвалення Конгресу США.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив Гордон Сондленд, який за каденції Трампа був послом США в ЄС, а зараз зареєструвався як лобіст Києва у Вашингтоні.

За словами Сондленда, Трамп виступив за надання Україні безвідсоткового кредиту, що є обнадійливим сигналом. На думку Трампа, такий варіант збільшує шанси того, що допомога Україні буде схвалена.

Читайте також Палата представників США розгляне допомогу Україні не раніше середини квітня — Bloomberg

Кредит не передбачає конкретного терміну повернення, і пропонується, що Україна поверне кошти, коли економічно зміцніє.

«Щойно Україна розбагатіє - зможе віддати борг США», — наголошує Сондленд, передаючи слова Трампа.

Сондленд вважає, такий кредит слугує політичним компромісом для частини виборців та Республіканської партії, дозволяючи їм вважати, що вони не просто дають Україні кошти, а видають позику. Це може спонукати навіть найбільш опозиційних членів Республіканської партії підтримати таку допомогу.

«Думаю, цього достатньо, щоб деякі з найопозиційніших членів „Республіканської партії“, „Кокусу свободи“ та інших підтримали допомогу Україні. Вони чекають від Трампа такого сигналу. Він його їм надіслав», — пояснює Сондленд.

Forbes зазначає, що значний вплив Трампа на процес схвалення допомоги Україні у Конгресі США відзначається як ключовий фактор, особливо серед конгресменів, які розраховують на його перемогу на виборах президента у листопаді 2024 року і прагнуть заручитися його підтримкою.

Яка реакція України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українському телебаченню заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді кредиту, тому що інших варіантів все одно немає.

«Один сенатор нещодавно був, і він каже: „Чи ти погодишся на кредитні гроші?“. „А які є варіанти?“. Він каже: „Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш“. Я кажу: „А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору“… Тому ми погодимось на будь-який варіант».

Читайте також Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом

Зеленський також додав, що якби Україні запропонували дати допомогу в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то однозначно обрався би перший варіант.

«Тут немає вибору, наш вибір один — вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо — чим швидше, тим краще», — сказав президент.

За його словами, в Україні розуміють, що рф готується до наступу, тому важливо отримати зброю чим скоріше, а без фінансування США Україна не зможе отримати її.

«Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів», — сказав Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.