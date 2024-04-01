Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, — глава комітету Конгресу США Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, — глава комітету Конгресу США, AP Photo. Mark Schiefelbein

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул.

Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, повідомляє ABC News.

Конгресмен зазначив, що Джонсон дав зрозуміти, що він підтримує Україну.

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«Спікер дав зрозуміти, що підтримує Україну, як і безпосередньо Зеленського. Публічно він зробив ці заяви і генеральному секретарю НАТО. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента», — сказав Тернер.

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

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«Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити путіну перемогти», — наголосив конгресмен.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

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Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримка партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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