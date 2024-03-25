Железняк розповів, чи вплинуть на бюджет України зволікання Конгресу США з допомогою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Железняк розповів, чи вплинуть на бюджет України зволікання Конгресу США з допомогою

Казна та Політика
56
Железняк розповів, чи вплинуть на бюджет України зволікання Конгресу США з допомогою
Железняк розповів, чи вплинуть на бюджет України зволікання Конгресу США з допомогою
Перерва у роботі Конгресу США та зволікання з розглядом питання про допомогу Києву ніяк не вплине на бюджет України, тому що у березні будуть рекордні надходження до казни.
Про це сказав нардеп від «Голосу», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у коментарі Суспільному.
Читайте також
«Ми перекриємо те, що недоотримали. Вже зайшло 4,5 мільярди євро (4,9 млрд дол.), плюс 230 мільйонів від Норвегії, плюс від Японії. Ще, скоріше за все, встигнуть 1,5 мільярда доларів від Світового банку, це від Японії і Британії по факту. І ще у нас буде 880 мільйонів від МВФ і 1, 5 млрд від Канади», — сказав він.
Що стосується допомоги від США, то, за словами нардепа, там одна частина — 40 мільярдів доларів — саме військова підтримка.
«Вона, по факту, йде на заміну того, що відбувається в США з військовим обладнанням, зброєю та іншим для нас. Тому тут головне, щоб не було затримки, тому що затримки на фронті, це не треба пояснювати, це — негативно», — сказав Железняк.
Читайте також
Він зазначив, що американські парламентарі мають повернутися до роботи до 9 квітня, після перерви на Великдень.
«Там є питання відставки спікера, і я думаю, що воно буде скоординоване з винесенням нашого питання на голосування. Поки я дуже оптимістично налаштований на результати голосування Конгресу США. Вони довго його приймають, але, скажімо відверто, вони і свій бюджет недавно прийняли», — сказав нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню;
  • документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.