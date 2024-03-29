Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом — Finance.ua
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Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом

Казна та Політика
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Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом
Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом, Фото: mof.gov.ua
Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк підписали двосторонню Угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
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«Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», — сказав Марченко.
Укладання зазначеної Угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
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Як повідомлялось, протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 33,9 млрд дол. США.
Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5519,5 млрд грн, або 145,3 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг — 3 863 млрд грн (69,99% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 101,7 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1656,5 млрд грн (30,01%), або 43,6 млрд дол. США.
За матеріалами:
Укрінформ
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