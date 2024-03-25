Боррель назвав розмір військової допомоги ЄС Україні — Finance.ua

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Боррель назвав розмір військової допомоги ЄС Україні

Казна та Політика
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Боррель назвав розмір військової допомоги ЄС Україні
Боррель назвав розмір військової допомоги ЄС Україні
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав розмір військової допомоги Україні з початку широкомасштабного вторгнення рф. За його словами, допомога становить 31 млрд євро.
Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
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За його словами, Європейський фонд миру (EPF) було створено у 2021 році, щоб підтримувати партнерів військовою технікою, що було неможливо за рахунок бюджету ЄС.
«Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро», — повідомив Жозеп Боррель.
Він акцентував, що хоча EPF не було створено для цієї мети, однак фонд став основою військової підтримки України.
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«На сьогодні ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку воєн», — написав Жозеп Боррель.
За його словами, завдяки цим коштам ЄС продовжив військову підтримку України.
Серед інших заходів, зазначає Жозеп Боррель, до літа буде підготовлено 60 000 українських солдатів.
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«Ми передали Україні 500 тис. артилерійських снарядів, а до кінця року буде понад 1 млн. Крім того, європейська оборонна промисловість також надає Україні 400 тис. снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива закуповувати боєприпаси за межами ЄС є доповненням до цих зусиль», — повідомив він.
Однак, наголошує Верховний представник Європейського Союзу, цього недостатньо, ЄС повинні збільшити як виробничі потужності, так і фінансові ресурси, спрямовані на підтримку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Армія Inform
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