У Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні — Finance.ua

У Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні Сьогодні 12:15 — Казна та Політика

У Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні

У Пентагоні розмірковують, чи варто використовувати останнє джерело фінансування, яке у нього наразі залишилося, для військової допомоги та підтримки України, оскільки немає гарантії, що кошти будуть поповнені за рахунок більш масштабного пакету допомоги, який ніяк не може схвалити Конгрес.

Про це пише CNN

Зазначається, що Міністерство оборони все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентського фінансування, яке Джо Байден може виділити без погодження Конгресу і що дозволяє Пентагону відправити до Києва військову техніку з власних запасів.

Видання пише, що раніше Пентагон не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом, оскільки використання даних коштів без подальшого їх відновлення може вплинути на готовність американських військ.

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Проте, наразі Україна все більше потребує військової допомоги США, а керівництво республіканців у Палаті представників відмовляється провести голосування щодо надання додаткового фінансування, високопоставлені чиновники оборони обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити принаймні частину цієї суми.

Повідомляється, що у Пентагоні готові витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть ризикуючи не отримати відшкодування від Конгресу. Якщо таке рішення буде прийнято, то для Пентагону воно буде безпрецедентним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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