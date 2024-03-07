У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні — Finance.ua

У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні
Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інтерв'ю Кірбі «Голосу Америки»
Він заявив, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.
«І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування», — додав Кірбі.
Він підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, «якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування».
Він додав, що зараз «важко сказати з упевненістю», чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.
«Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання», — заявив Кірбі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною