У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні — Finance.ua

У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні Сьогодні 12:39 — Світ

У Байдена заявили, що шукають додаткові варіанти допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжить працювати з Конгресом, щоб той схвалив пакет з фінансуванням для України, а також шукатиме інші варіанти допомоги, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив, що США працюватимуть із союзниками щодо можливих внесків.

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«І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування», — додав Кірбі.

Він підкреслив, що вони завжди розглядають інші можливості, які можуть використати, але, за його словами, «якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування».

Він додав, що зараз «важко сказати з упевненістю», чи схвалить Палата представників цей проєкт, наголосивши, що все залежить від спікера Палати Майка Джонсона.

«Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання», — заявив Кірбі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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