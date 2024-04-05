Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні

Казна та Політика
15
Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні
Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні
Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні з 2022 року по 2027 рік понад 700 млн дол. в еквіваленті.
Про це повідомляє міністерство економіки.
Зазначається, що ключовими донорами України є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.
Читайте також
«Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні», — йдеться в повідомленні.
Загалом з великої війни сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.
Читайте також
Додається, що уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.