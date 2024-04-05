Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні — Finance.ua

Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні
Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні з 2022 року по 2027 рік понад 700 млн дол. в еквіваленті.
Про це повідомляє міністерство економіки.
Зазначається, що ключовими донорами України є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.
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«Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні», — йдеться в повідомленні.
Загалом з великої війни сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.
Додається, що уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.
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