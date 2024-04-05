Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні — Finance.ua

Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти гуманітарного розмінування в Україні

Міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні з 2022 року по 2027 рік понад 700 млн дол. в еквіваленті.

Про це повідомляє міністерство економіки.

Зазначається, що ключовими донорами України є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Читайте також В Україні до середини літа представлять систему розмінування з використанням ШІ — Свириденко

«Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні», — йдеться в повідомленні.

Загалом з великої війни сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Читайте також Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Додається, що уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.