Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування — Finance.ua
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Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Технології&Авто
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Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування
Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування
Розробники з кластера Brave1 представили новий дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer — мінний трал, який знаходить і нейтралізує протипіхотні міни.
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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«Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах — комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області», — повідомив Федоров у Телеграм-каналі в четвер.
Міністр повідомив, що комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.
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Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.
«Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях до Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах», — написав Федоров.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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