Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування — Finance.ua

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування Сьогодні 14:31 — Технології&Авто

Федоров представив новий комплекс дистанційного розмінування

Розробники з кластера Brave1 представили новий дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer — мінний трал, який знаходить і нейтралізує протипіхотні міни.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Розробники вже провели випробування Ratel Deminer у реальних умовах — комплекс застосовували для гуманітарного розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська Донецької області», — повідомив Федоров у Телеграм-каналі в четвер.

Міністр повідомив, що комплекс оснащений камерою денного бачення, що допомагає краще ним керувати. Ratel Deminer знищує міни типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 і ПМН-2.

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Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки та оборони. Наразі комплекс доопрацьовують і збільшують потужності.

«Це не перша розробка від цього виробника, яка пройшла шлях до Brave1. Наземні роботи Ratel S та Ratel M отримали кодифікації, їх активно використовують у військах», — написав Федоров.

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