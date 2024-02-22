В Україні створили вже третю модель машини для розмінування — Finance.ua
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В Україні створили вже третю модель машини для розмінування

Технології&Авто
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В Україні створили вже третю модель машини для розмінування
В Україні створили вже третю модель машини для розмінування, Фото: me.gov.ua
В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«Нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам», — сказано в повідомленні.
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Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10. Вітчизняна розробка продемонструвала також дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.
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«Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде», — додали в міністерстві.
За матеріалами:
Finance.ua
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