В Україні створили вже третю модель машини для розмінування — Finance.ua

В Україні створили вже третю модель машини для розмінування Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

В Україні створили вже третю модель машини для розмінування, Фото: me.gov.ua

В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам», — сказано в повідомленні.

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Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10. Вітчизняна розробка продемонструвала також дуже високу щільність обробки землі - відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

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«Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде», — додали в міністерстві.

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