Майже 100 млн із «United24» спрямують на розмінування — Finance.ua
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Майже 100 млн із «United24» спрямують на розмінування

Казна та Політика
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Майже 100 млн із «United24» спрямують на розмінування
Майже 100 млн із «United24» спрямують на розмінування
Понад 97 млн грн, які надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24, спрямують на придбання техніки та обладнання для розмінування.
Про це повідомила прес-служба Мінекономіки.
«Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі», — сказано в повідомленні.
Зокрема, на допомогу ДССТ із придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10).
Також на придбання для ДССТ 400 захисних парканів та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування.
На придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування.
На придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу перевезення вибухонебезпечних предметів.
Повідомляється, що заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний також звернувся до заявників із пропозицією надалі наголошувати на придбанні обладнання вітчизняного виробництва.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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