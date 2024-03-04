ШІ допомагатиме розміновувати українські землі: Мінекономіки підписало контракт — Finance.ua
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ШІ допомагатиме розміновувати українські землі: Мінекономіки підписало контракт

Казна та Політика
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ШІ допомагатиме розміновувати українські землі: Мінекономіки підписало контракт
ШІ допомагатиме розміновувати українські землі: Мінекономіки підписало контракт
Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство.
Про це повідомляє Урядовий портал.
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«Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Угода містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямками:
  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.
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Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Яку інформацію міститиме база

Передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.
Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках і т.ін.
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Платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів.
Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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