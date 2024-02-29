У Кабміні розповіли, скільки років треба Україні для розмінування — Finance.ua

У Кабміні розповіли, скільки років треба Україні для розмінування Сьогодні 23:01 — Казна та Політика

У Кабміні розповіли, скільки років треба Україні для розмінування

В Україні потенційно небезпечними є приблизно 176 тисяч квадратних кілометрів території. Тому нашу країну можна назвати найбільш замінованою державою світу.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі Українського радіо

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«Питання розмінування стоїть дуже гостро, це перший пункт у восьмому розділі „Формули миру“ президента Володимира Зеленського. Міністерство економіки України очолює цей трек із розмінування. Для повного розмінування України треба було 700 років. Ухваливши низку урядових рішень і певні моделі розвитку розмінування, як ринку, ми вже маємо зниження кількості цих років до 70», — сказав він.

Водночас міністр переконаний, що завдяки розвитку ринку розмінування та появі нового обладнання від приватних компаній, які надають відповідні послуги, потенційно можна говорити про цифру в сім років на повне розмінування України.

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Стрілець додав, що це стане можливим після перемоги та деокупації територій.

Минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Близько 40 країн вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо За матеріалами:

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