Австралійські благодійники виділяють 5 мільйонів доларів на розмінування України — Finance.ua

Австралійські благодійники виділяють 5 мільйонів доларів на розмінування України Сьогодні 14:13 — Світ

Австралійські благодійники виділяють 5 мільйонів доларів на розмінування України

Австралійський гірничий магнат Ендрю «Твіггі» Форрест і його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 мільйонів доларів США на допомогу в розмінуванні найкращих сільськогосподарських регіонів України.

Про це повідомляє bnnbreaking.com

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Ця філантропічна акція спрямована на реабілітацію землі, спустошеної конфліктом, надаючи можливість тисячам українців повернутися на свої ферми та продовжувати своє повсякденне життя без страху.

Ініціатива зосереджена на північному заході та півдні України, обіцяючи відновити безпеку та продуктивність цих важливих сільськогосподарських зон.

Порятунок для українських фермерів

Пожертвування фонду Minderoo — це не просто фінансовий жест; це рятівний круг для українських фермерів, які потрапили під перехресний вогонь триваючого конфлікту. Міни, залишки бойових дій, становлять значну загрозу життю та здоров’ю, роблячи величезні масиви родючої землі непридатними для використання.

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Очікується, що зусилля з розмінування, які підтримує Forrests, усунуть ці небезпеки, дозволяючи переміщеним громадам повернутися, а сільському господарству знову процвітати.

Цей внесок спрямований на нагальну потребу, оскільки сільське господарство відіграє ключову роль в економіці та продовольчій безпеці України.

Виклики та можливості

Ця ініціатива також відкриває можливості для інновацій та співпраці. Досягнення технологій, наприклад системи виявлення на основі дронів, обіцяють прискорити процес розчищення, потенційно рятуючи життя та відновлюючи землю для продуктивного використання раніше, ніж вважалося можливим.

Філантропічні зусилля Forrests виходять за межі безпосередніх вигод для українських фермерів та їхніх громад. Сприяючи зусиллям з розмінування, Фонд Minderoo також робить заяву про важливість міжнародної солідарності під час кризи.

Ця пожертва не тільки допомагає Україні у її відновленні, але й створює прецедент для інших приватних організацій, які можуть наслідувати цей приклад, потенційно мобілізуючи більше ресурсів для гуманітарних цілей у всьому світі.

Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. Нагадаємо, у березні 2023 в ПРООН казали , що в

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Довідка Finance.ua:

Європейський союз передав Україні систему для розмінування DOK-ING MV-10: вона допоможе знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули.

Словенія ухвалила рішення виділити Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування. Кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

Розмінування сільгоспземлі складається з різних етапів, вартість яких може значно варіюватися.

За оцінками KSE Institute, за результатами інтерв'ю із національними операторами протимінної діяльності, середня ціна цих послуг є такою:

нетехнічне обстеження — $6 за 1 га;

технічне обстеження — більше $3 тис. за 1 га;

очищення землі — майже $30 тис. за 1 га.

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