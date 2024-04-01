В Україні до середини літа представлять систему розмінування з використанням ШІ — Свириденко — Finance.ua

В Україні до середини літа представлять систему розмінування з використанням ШІ — Свириденко Сьогодні 09:30

В Україні до середини літа представлять систему розмінування з використанням ШІ — Свириденко

В українському уряді планують до середини літа представити систему розмінування з використанням штучного інтелекту.

Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на відкритті фотовиставки «Люди, команди і технології для мінної безпеки України».

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«Ми співпрацюємо з компанією Palantir (американська корпорація, світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. — Ред.). Вони допомагають нам розвинути підхід до розмінування із застосуванням штучного інтелекту. Ми використовуємо це для прогнозування територій, які потребують розмінування, і визначення найбільш небезпечних ділянок. Я думаю, що приблизно до середини літа ми зможемо продемонструвати підходи, які базуються на даних штучного інтелекту, для побудови належної системи розмінування», — сказала Свириденко.

Вона додала, що це буде революційним підходом, але Україна багато чого робить вперше.

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«Якщо цей досвід буде успішним, ми зможемо поширювати його на глобальному рівні, щоб сприяти діяльності у сфері мінної безпеки», — зазначила віцепрем'єр-міністр.

За словами Свириденко, уряд хотів би залучати більше інновацій на ринок розмінування. З цією метою планується провести хакатон для українських команд, які можуть запропонувати ідеї, і надати їм пропозиції щодо фінансування.

«Якщо ці люди не мають досвіду роботи з нашою бюрократичною системою, ми хотіли б надати їм підтримку, щоб отримати більше дронів для розмінування і розширити цей досвід», — сказала урядовець.

Укрінформ За матеріалами:

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