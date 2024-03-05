Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель — Finance.ua

Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що завдяки зусиллям з розмінування за минулий рік 18 000 квадратних кілометрів раніше забруднених українських земель були очищені та повернуті до господарського використання.

Завдяки розмінуванню в економіку за рік вдалося повернути 18 тисяч квадратних кілометрів земель.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

«18 тис. кв. км ми ввели в економіку. Якщо минулого року ми комунікували про 174 тис. кв. км, які знаходяться під мінним або іншим забрудненням, снарядів або бомб, які не розірвалися, то цього року ця цифра зменшилася до 156 тис. кв. км. І відповідно, різниця була повернена в економіку України завдяки роботі ДСНС, військовим і операторам гуманітарного розмінування, обстеженню цих земель і поверненню їх до життя» — сказав Шмигаль.

Він розповів, що наразі створена вся необхідна інфраструктура, кількість операторів гуманітарного розмінування за останній місяць збільшилася з 26 до 29, а також ще 48 потенційних операторів з гуманітарного розмінування проходять сертифікацію.

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Відповідну угоду про партнерство підписали міністерство економіки та технологічна компанія Palantir у межах візиту української делегації до Великої Британії.

УНН За матеріалами:

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