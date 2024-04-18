США оприлюднили оновлений план допомоги Україні на $61 млрд — Finance.ua

США оприлюднили оновлений план допомоги Україні на $61 млрд Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

США оприлюднили оновлений план допомоги Україні на $61 млрд

В США оприлюднили законопроєкт про додаткове фінансування для України, підготовлений спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном замість документу, який був погоджений Сенатом США. Законопроєкт мають ухвалити в суботу і направити на розгляд Сенату.

Оновлений документ передбачає виділення близько $61 млрд на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії, цитує « Європейська правда » текст документу

За словами Майка Джонсона, фінальне голосування за схвалення цього законопроєкту, а також аналогічних документів по Ізраїлю і Тайваню, очікується ввечері в суботу 20 квітня.

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Із цієї суми майже $28 млрд піде на всі операції, пов’язані з військовою допомогою США Україні.

Із них майже $13,8 млрд до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Трохи більш як $13,4 млрд можуть скеровуватись на заміну й ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

За програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, закладено $1,6 млрд.

Окреме положення законопроєкта передбачає, що адміністрація Джо Байдена має «якнайшвидше» передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно «буде шкодити інтересам національної безпеки США».

Що стосується економічної допомоги, то законопроєкт передбачає виділення $7,899 млрд у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року.

В кредит також буде надана гуманітарна допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії - на $1,575 млрд.

Водночас після листопада 2024 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року — 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

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Законопроєкт Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.

Протягом 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов’язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів — звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

Крім того, протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена «стратегія підтримки України», яка повинна бути багаторічною та містити перелік «конкретних цілей», які адміністрація прагне досягти.

Президент США Джо Байден вже висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти про додаткове фінансування України, Ізраїлю і Тайваню, які вніс спікер Палати представників Майк Джонсон.

«Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати», — заявив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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