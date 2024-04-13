Проблема боргів на балансуючому ринку електроенергії може бути вирішена до кінця цього року — голова «Укренерго» — Finance.ua
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Проблема боргів на балансуючому ринку електроенергії може бути вирішена до кінця цього року — голова «Укренерго»

Енергетика
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Проблема боргів на балансуючому ринку електроенергії може бути вирішена до кінця цього року — голова «Укренерго»
Проблема боргів на балансуючому ринку електроенергії може бути вирішена до кінця цього року — голова «Укренерго»
До кінця цього року держкомпанія «Укренерго» планує вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії.
Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Я хотів би підкреслити, що ми ставимо перед собою завдання цього року разом безумовно з іншими інституціями, які братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, цього року повністю закрити питання боргів на балансуючому ринку», — сказав він.
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Голова компанії пояснює, чим раніше це буде зроблено, тим швидше можна буде побачити в Україні перші проєкти з будівництва розподіленої генерації.
За його словами, вирішення проблеми балансуючого ринку також дасть необхідний фінансовий ресурс державним компаніям, зокрема, які працюють в секторі теплової та гідрогенерації, для відновлення хоча б часткового тих пошкоджень, яких вони зазнали внаслідок останніх атак.
«Тому ця мета для нас є на цей рік однією з основних, і її реалізація дасть дуже багато позитивних моментів для стійкості нашої енергосистеми як на наступний опалювальний сезон, так і в більш довгостроковій перспективі», — підсумував він.
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Зазначається, раніше Кудрицький повідомляв, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують зростати і вже перевищують 31 млрд гривень.
Нагадаємо, також радник голови правління «Укренерго» Максим Зорін зазначав, що інвестори не хочуть вкладати гроші в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію через значні затримки в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.
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