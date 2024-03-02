Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні — Finance.ua

Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні Сьогодні 09:02 — Енергетика

Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні, Фото: nikopolnews.net

Інвестори не хочуть вкладати гроші в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію. Причиною цього є значні затримки в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.

Про це повідомляє радник голови правління «Укренерго» Максим Зорін.

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«Затримка з оплати складає наразі понад 10 місяців, і це є безумовно суттєвим ризиком щодо розвитку установок зберігання електроенергії. … Це відставання яке наразі існує певним чином стримує інвесторів від того, щоб такий крок зробити», — говорить Зорін.

За його словами, це стосується й розвитку маневрової генерації в Україні. Вона могла б швидко перекривати недостачу потужності в енергосистемі.

Він переконаний, що всіх інвесторів турбують фінансові ризики, включаючи і ті, що є насамперед на балансуючому ринку.

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Зорін прогнозує, що у найближчому майбутньому можуть прийняти регуляторні та нормативно-правові акти від держави щодо вирішення основних проблем, які заважають розвитку систем накопичення енергії.

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