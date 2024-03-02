Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні — Finance.ua
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Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні

Енергетика
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Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні
Експерт назвав причини, чому інвестори не готові вкладати кошти в розвиток систем накопичення енергії в Україні, Фото: nikopolnews.net
Інвестори не хочуть вкладати гроші в розвиток систем зберігання електроенергії в Україні та маневрову генерацію. Причиною цього є значні затримки в оплаті заборгованостей на балансуючому ринку.
Про це повідомляє радник голови правління «Укренерго» Максим Зорін.
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«Затримка з оплати складає наразі понад 10 місяців, і це є безумовно суттєвим ризиком щодо розвитку установок зберігання електроенергії. … Це відставання яке наразі існує певним чином стримує інвесторів від того, щоб такий крок зробити», — говорить Зорін.
За його словами, це стосується й розвитку маневрової генерації в Україні. Вона могла б швидко перекривати недостачу потужності в енергосистемі.
Він переконаний, що всіх інвесторів турбують фінансові ризики, включаючи і ті, що є насамперед на балансуючому ринку.
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Зорін прогнозує, що у найближчому майбутньому можуть прийняти регуляторні та нормативно-правові акти від держави щодо вирішення основних проблем, які заважають розвитку систем накопичення енергії.
Нагадаємо, оператори системи розподілу ДТЕК Мережі цього року мають намір вкласти близько 4 млрд грн в модернізацію електромереж Києва та області, Одеської та Дніпропетровської областей.
За матеріалами:
РБК-Україна
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