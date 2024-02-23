Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною — Finance.ua

Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною Сьогодні 19:14 — Енергетика

Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною

Відсьогодні Україна торгує електроенергією з Угорщиною. Вчора «Укренерго» провело спільні аукціони на європейській платформі JAO.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго» у п’ятницю.

«Учора, 22 лютого, „Укренерго“ провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», — зазначили в Укренерго.

Експорт сьогодні здійснюється в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови, додали у компанії.

Також вказано, що вчора польський оператор енергосистеми на запит «Укренерго» надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії.

«Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується», — ідеться у повідомленні.

А через відчутне потепління рівень споживання електроенергії продовжує знижуватись, вказали в Укренерго.

У центральному регіоні пошкоджено магістральну лінію електропередачі. Знеструмлень немає.

УНН За матеріалами:

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