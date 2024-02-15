Розслаблятися ще рано: голова «Укренерго» про відключення світла до кінця зими — Finance.ua

Розслаблятися ще рано: голова «Укренерго» про відключення світла до кінця зими Сьогодні 08:33 — Енергетика

Розслаблятися ще рано: голова «Укренерго» про відключення світла до кінця зими

З початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла. Але розслаблятися ще зарано.

Про це завив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю « Українському радіо ».

«Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб'єктів в різних регіонах — останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину», — сказав він.

За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.

«І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути», — розповів Кудрицький.

Водночас керівник «Укренерго» підкреслив, що розслаблятися ще рано, й нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

«По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження», — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).

Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

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