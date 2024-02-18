В Україні з’явиться ринок систем збереження енергії з інвестиціями в понад $500 млн — Finance.ua

В Україні з’явиться ринок систем збереження енергії з інвестиціями в понад $500 млн
У 2023 році «Укренерго» видав рекордні 11 техумов для будівництва промислових систем збереження енергії. Проєкти передбачають інвестиції у понад пів мільярда доларів.
Про це йдеться в статті Forbes.
Найбільша паливна компанія України «ОККО» планує побудувати систему збереження енергії потужністю 20 МВт. Інвестиції у проєкт оцінюються в 20−22 млн євро.
Повідомляється, що компанія надаватиме «Укренерго» додаткові послуги з балансування енергосистеми за допомогою цього energy storage.
Система збереження енергії працює як потужний powerbank. Вона має здатність вдень зберігати сонячну енергію, а ввечері її відпускати. Це допоможе стабілізувати енергосистему.
У 2023 році ще 10 компаній отримали техумови для будівництва системи збереження енергії від «Укренерго».
Всього НЕК видала техумови на 1129 МВт систем збереження енергії. З яких 70% - у 2023-му. Однак в «Укренерго» не надають список всіх компаній, посилаючись на комерційну таємницю.
За прогнозами голови парламентського енергетичного комітету Андрія Геруса, в Україні вже цього року побудують перші промислові energy storages. Він стверджує, що головна причина цікавості бізнесу до промислових батарейок — здешевлення технологій зберігання енергії.
За оцінкою американської лабораторії з вивчення відновлювальної енергії NREL, з 2021 до 2024 року середня ціна за кВт потужності літій-іонної системи збереження енергії знизилась на 24% до 720 кВт за дол.
Forbes підрахувало, що за такої середньої ціни проєкти, які отримали ТЕО у 2023 році на 756 МВт потребуватимуть інвестицій понад 544 млн дол.
Які компанії отримали техумови від «Укренерго»
- Вінницька енергетична компанія Kness;
- паливна компанія «ОККО»;
- компанія «МХП Еко Енерджи», яка планує використовувати energy storage разом із сонячною електростанцією для власних потреб цеху.
Причиною цього є те, що на ринку допоміжних послуг накопичуються борги та ця діяльність недостатньо врегульована законодавчо.
Нагадаємо, Герман Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA Нобухіро Муруя співпрацю в атомній енергетиці та ядерну безпеку. Окремо зосередилися на ситуації на Запорізькій АЕС, яка погіршується з кожним днем перебування ядерного об'єкта під російською окупацією.
Поділитися новиною