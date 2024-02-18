В Україні з’явиться ринок систем збереження енергії з інвестиціями в понад $500 млн — Finance.ua

В Україні з’явиться ринок систем збереження енергії з інвестиціями в понад $500 млн Сьогодні 22:33 — Енергетика

В Україні з’явиться ринок систем збереження енергії з інвестиціями в понад $500 млн

У 2023 році «Укренерго» видав рекордні 11 техумов для будівництва промислових систем збереження енергії. Проєкти передбачають інвестиції у понад пів мільярда доларів.

Про це йдеться в статті Forbes.

Найбільша паливна компанія України «ОККО» планує побудувати систему збереження енергії потужністю 20 МВт. Інвестиції у проєкт оцінюються в 20−22 млн євро.

Повідомляється, що компанія надаватиме «Укренерго» додаткові послуги з балансування енергосистеми за допомогою цього energy storage.

Система збереження енергії працює як потужний powerbank. Вона має здатність вдень зберігати сонячну енергію, а ввечері її відпускати. Це допоможе стабілізувати енергосистему.

У 2023 році ще 10 компаній отримали техумови для будівництва системи збереження енергії від «Укренерго».

Всього НЕК видала техумови на 1129 МВт систем збереження енергії. З яких 70% - у 2023-му. Однак в «Укренерго» не надають список всіх компаній, посилаючись на комерційну таємницю.

За прогнозами голови парламентського енергетичного комітету Андрія Геруса, в Україні вже цього року побудують перші промислові energy storages. Він стверджує, що головна причина цікавості бізнесу до промислових батарейок — здешевлення технологій зберігання енергії.

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За оцінкою американської лабораторії з вивчення відновлювальної енергії NREL, з 2021 до 2024 року середня ціна за кВт потужності літій-іонної системи збереження енергії знизилась на 24% до 720 кВт за дол.

Forbes підрахувало, що за такої середньої ціни проєкти, які отримали ТЕО у 2023 році на 756 МВт потребуватимуть інвестицій понад 544 млн дол.

Які компанії отримали техумови від «Укренерго»

Вінницька енергетична компанія Kness;

паливна компанія «ОККО»;

компанія «МХП Еко Енерджи», яка планує використовувати energy storage разом із сонячною електростанцією для власних потреб цеху.

Причиною цього є те, що на ринку допоміжних послуг накопичуються борги та ця діяльність недостатньо врегульована законодавчо.

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Нагадаємо, Герман Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA Нобухіро Муруя співпрацю в атомній енергетиці та ядерну безпеку. Окремо зосередилися на ситуації на Запорізькій АЕС, яка погіршується з кожним днем перебування ядерного об'єкта під російською окупацією.

Економічна Правда За матеріалами:

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