В «Укренерго» назвали фактори, які допомогли уникнути відключень цієї зими — Finance.ua

В «Укренерго» назвали фактори, які допомогли уникнути відключень цієї зими Сьогодні 13:34 — Енергетика

Цієї зими Україна вже була на грані відключень електроенергії, цього вдалося уникнути завдяки тому, що співпали багато чинників.

Про це розповів головний диспетчер НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв'ю ЕП.

За його словами, економіка відновлюється, а це означає зростання споживання з боку промисловості та населення. 11 січня в Україні був був черговий рекорд споживання з початку війни, але цей рекордний рівень нам вдалося покрити завдяки трьом чинникам.

«Перше — була відновлена достатня частина генерації. Усе, що можна було увімкнути, ми увімкнули. Друге — через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру і Десні. Учора був максимальний за всю історію для зими виробіток електроенергії на ГЕС. Третє - негода, через яку вчора було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават. Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити», — розповів Зайченко. Також диспетчер «Укренерго» окремо відзначив, що також балансувати енергосистему «допомагають» ранкові повітряні тривоги. Під час тривог споживання падає - приблизно на 300 мегават. За його словами, фактично Україна була на краю до введення обмежень споживання.

«Бог з погодою допоміг, «Укргідроенерго» більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але «плюс» для балансування системи. Треба розуміти, що імпорт у такі холодні періоди заходить не дуже, тому що ціни в Євросоюзі вищі і кон’юнктурно імпорту немає.

Аварійну допомогу в такі холодні періоди зазвичай теж дуже важко отримати, тому що наші сусіди самі працюють на межі можливостей. Тому так тоненько-тоненько пройшли", — пояснив Зайченко.

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