У 2024 році сонячна енергетика вперше стане лідером за приростом вироблення — Finance.ua

У 2024 році сонячна енергетика вперше стане лідером за приростом вироблення Сьогодні 05:16 — Енергетика

У 2024 році збільшиться вироблення електрики на основі сонячної енергії на 50 ТВт.год.

Це прогнозує Rystad Energy.

Аналітична компанія очікує, що на вітроелектростанціях виробництво зросте на 38 ТВт. год, атомних — на 20 ТВт. год, гідроелектростанціях — на 5 ТВт.год.

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Вироблення електроенергії з викопного палива та інших джерел скоротиться на 60 ТВт.год.

Таким чином, сонячна енергетика вперше стане лідером за зростанням виробництва в усьому енергетичному секторі. Цьому сприятимуть значні обсяги новоустановлених потужностей в усьому регіоні, особливо в Німеччині, яка 2023 року стала нетто-імпортером електроенергії.

Прогнозують, що у 2024 році загальні обсяги виробництва електрики в Європі зростуть до 2,74 тис. ТВт. год із 2,687 тис. ТВт. год роком раніше.

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Прогноз компанії охоплює 27 країн Євросоюзу, Норвегію, Сербію, Швейцарію і не зачіпає Велику Британію.

Довідка Finance.ua:

Частка відновлюваних джерел енергії у структурі потужності китайської електроенергетики досягла 49.9%. Показник встановлених потужностей відновлювальної енергії у Китаї перевищив 1.4 ТВт (терават). За словами спеціалістів, лідирують сонячні панелі та концентратори, які вперше випередили показники ГЕС.

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