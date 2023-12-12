Названо країну, яка перша у світі отримує 50% електрики з відновлюваних джерел — Finance.ua

Названо країну, яка перша у світі отримує 50% електрики з відновлюваних джерел Сьогодні 07:44 — Енергетика

Названо країну, яка перша у світі отримує 50% електрики з відновлюваних джерел

Частка відновлюваних джерел енергії у структурі потужності китайської електроенергетики досягла 49.9%. Показник встановлених потужностей відновлювальної енергії у Китаї перевищив 1.4 ТВт (терават). За словами спеціалістів, лідирують сонячні панелі та концентратори, які вперше випередили показники ГЕС.

Згідно з оприлюдненою Національним енергетичним управлінням КНР статистикою, на кінець 2023 року загальна потужність сонячних панелей та концентраторів досягла 536 ГВт. Внесок гідроелектростанцій в енергетику Китаю становив 420 ГВт. На третьому місці розмістилася вітроенергетика із встановленою потужністю 404 ГВт. Внесок біомаси у відновлювальну енергію Китаю становив 44 ГВт.

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У період із січня 2023 року до жовтня в роботу введено 190 ГВт генеруючих потужностей на основі відновлюваних джерел. Це на 90.8% вище, ніж за аналогічний період минулого року. Лідером передбачувано стала сонячна енергетика (142 ГВт). За нею йдуть вітроенергетика (37.3 ГВт), гідроелектростанції (8.4 ГВт) та установки на біомасі (2.3 ГВт). Все це разом склало 76.4% у загальній структурі електрогенерації в Китаї, включаючи введення в дію нових АЕС, а також вугільних та газових електростанцій.

Досягти таких результатів Китаю допомогла наявність власної сировинної та виробничої бази. За даними Геологічної служби США, на частку Китаю у 2022 році припадало 68% глобального виробництва кремнію, 14% видобутку срібла та 9% видобутку міді - основних матеріалів, що використовуються у сонячній та іншій енергетиці.

noworries За матеріалами:

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