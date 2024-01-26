Галущенко: українська енергетика нарощує потужності ВДЕ і стане кліматично нейтральною — Finance.ua

Галущенко: українська енергетика нарощує потужності ВДЕ і стане кліматично нейтральною Сьогодні 16:35 — Енергетика

Протягом воєнних 2022−2023 років в Україні було введено понад 660 МВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Міжнародний день чистої енергії, який згідно з резолюцією Генасамблеї ООН відзначається 26 січня.

«Для України розвиток чистої енергії є одним із ключових чинників забезпечення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки, особливо в умовах російської воєнної агресії», — підкреслив очільник Міненерго.

Герман Галущенко наголосив, що внаслідок вторгнення рф Україна втратила значні потужності ВДЕ — 80% ВЕС та 20% СЕС.

Але навіть у таких умовах частка ВДЕ в енергоміксі України залишається значною — у 2023 році близько 10% електроенергії було вироблено на вітро- та сонячних електростанціях. Враховуючи великі ГЕС, частка виробленої чистої енергії сягнула 20,3% (більше, ніж у довоєнний період).

Протягом 2022 року побудовано близько 312 МВт нових потужностей ВДЕ, у 2023-му введено у роботу близько 350 МВт. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції.

«Ухвалена минулого року Енергетична стратегія України передбачає, що ми і надалі продовжуватимемо курс на виробництво чистої енергії. Вже у 2030 році частка ВДЕ має становити не менше 25% в енергетичному балансі, а до 2050 року Україна має досягти кліматичної нейтральності», — зазначив Герман Галущенко.

Також міністр нагадав, що наприкінці минулого року Україна підтримала декларацію країн-учасниць конференції зі зміни клімату COP28 про збільшення потужностей атомної енергетики втричі до 2050 року, адже без цього буде неможливий «зелений» перехід та досягнення глобальних нульових викидів парникових газів.

Сьогодні українська атомна галузь виробляє понад 55% електроенергії. За 2023 рік атомні станції виробили на 10% більше електроенергії, ніж прогнозувалося згідно з прогнозним планом ОЕС. У межах Енергетичної стратегії України планується побудувати 9 нових атомних блоків, будівництво чотирьох з яких може розпочатися вже у 2024 році.

Нагадаємо, що у червні 2023 року було ухвалено розроблений за пропозиціями Міненерго Закон про «зелену» трансформацію енергосистеми.

Він передбачає впровадження реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ, запровадження системи чистого вимірювання net billing, підвищення гнучкості аукціонної моделі підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ та інші прогресивні нововведення.

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