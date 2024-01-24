Жодних лампочок: як шахраї використовують назву Укренерго — попередження — Finance.ua
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Жодних лампочок: як шахраї використовують назву Укренерго — попередження

Кримінал
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Жодних лампочок: як шахраї використовують назву Укренерго — попередження
Жодних лампочок: як шахраї використовують назву Укренерго — попередження
Як заявила компанія «Укренерго», шахраї знову використовують назву компанії у своїх цілях. Вони обіцяють, що люди отримують гроші за кожну лампу при обміні.
«Наголошуємо — „Укренерго“ не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду. Не переходьте за подобними посиланнями, не заповнюйте жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях. Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях. Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення!» — йдеться у повідомленні компанії.
Жодних лампочок: як шахраї використовують назву Укренерго — попередження
Шахраї обіцяли доплату по 100 грн за кожну лампу при обміні.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях АТ «Укрпошта». Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.

Довідка Finance.ua:

  • програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій;
  • послуга обміну старих лампи розжарювання на енергоощадні доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ;
  • раніше на порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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