Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм — Finance.ua

Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм Вчора 15:28 — Особисті фінанси

Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм

Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях АТ «Укрпошта». Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що таке рішення дозволить пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.

Довідка Finance.ua:

програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій;

послуга обміну старих лампи розжарювання на енергоощадні доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ;



раніше на порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.



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