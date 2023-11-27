Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм — Finance.ua
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Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм

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Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм
Пенсіонери зможуть отримати на «Укрпошті» по п’ять енергоефективних лапм
Пенсіонери зможуть додатково отримати 5 світлодіодних лампочок у відділеннях АТ «Укрпошта». Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
«Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ „Укрпошта“ за наявності пенсійного посвідчення», — йдеться у повідомленні.
Очікується, що таке рішення дозволить пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.

Довідка Finance.ua:

  • програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій;
  • послуга обміну старих лампи розжарювання на енергоощадні доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ;
  • раніше на порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.

Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання

За матеріалами:
Finance.ua
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