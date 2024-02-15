Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці — Finance.ua

Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці Сьогодні 11:15 — Енергетика

Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці

Герман Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA Нобухіро Муруя співпрацю в атомній енергетиці та ядерну безпеку.

Про це повідомило Міненерго.

Окрему увагу на зустрічі було приділено ситуації на Запорізькій АЕС, яка погіршується з кожним днем перебування ядерного об'єкта під російською окупацією.

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Міністр поінформував заступника гендиректора NEA про ризики, пов’язані із недопуском українського кваліфікованого персоналу до роботи на станції, а також завершенням строків експлуатації ядерного палива, завантаженого в реактори ЗАЕС.

Крім цього, Герман Галущенко ознайомив Нобухіро Муруя з планами України щодо будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за сучасною технологією AP1000.

Міністр наголосив, що відповідна технологія дозволяє забезпечити роботу енергоблоків навіть у разі тривалої відсутності живлення, що є дуже важливим для України в умовах воєнного часу.

Заступник гендиректора NEA наголосив, що організація зацікавлена розвивати співпрацю з Україною, зокрема в частині зміцнення інституційної спроможності національного регулятора ядерної енергетики. Сторони домовилися провести відповідні зустрічі за участі зацікавлених сторін.

Довідка Finance.ua:

розслаблятися ще рано: голова «Укренерго» про відключення світла до кінця зими. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко. «І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути», — розповів Кудрицький.

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