Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці — Finance.ua

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Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці

Енергетика
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Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці
Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA співпрацю в атомній енергетиці
Герман Галущенко обговорив із заступником гендиректора NEA Нобухіро Муруя співпрацю в атомній енергетиці та ядерну безпеку.
Про це повідомило Міненерго.
Окрему увагу на зустрічі було приділено ситуації на Запорізькій АЕС, яка погіршується з кожним днем перебування ядерного об'єкта під російською окупацією.
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Міністр поінформував заступника гендиректора NEA про ризики, пов’язані із недопуском українського кваліфікованого персоналу до роботи на станції, а також завершенням строків експлуатації ядерного палива, завантаженого в реактори ЗАЕС.
Крім цього, Герман Галущенко ознайомив Нобухіро Муруя з планами України щодо будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за сучасною технологією AP1000.
Міністр наголосив, що відповідна технологія дозволяє забезпечити роботу енергоблоків навіть у разі тривалої відсутності живлення, що є дуже важливим для України в умовах воєнного часу.
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Заступник гендиректора NEA наголосив, що організація зацікавлена розвивати співпрацю з Україною, зокрема в частині зміцнення інституційної спроможності національного регулятора ядерної енергетики. Сторони домовилися провести відповідні зустрічі за участі зацікавлених сторін.

Довідка Finance.ua:

  • розслаблятися ще рано: голова «Укренерго» про відключення світла до кінця зими. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко. «І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути», — розповів Кудрицький.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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