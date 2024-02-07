Галущенко: з кожним днем російської окупації технічні проблеми на ЗАЕС поглиблюються — Finance.ua
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Галущенко: з кожним днем російської окупації технічні проблеми на ЗАЕС поглиблюються

Енергетика
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який перебуває з візитом у Києві та планує поїздку до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Під час розмови Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.
Також зустріч з делегацією МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі провів міністр енергетики України Герман Галущенко. Основна тема розмови — ризики усунення ліцензованого українського персоналу від виконання обов’язків на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, а також завершення строків експлуатації ядерного палива в реакторах станції.
Герман Галущенко зауважив, що наразі від роботи на станції усунуто близько 400 висококваліфікованих, ліцензованих працівників: «Це персонал, який має ліцензію на виконання відповідних функцій. Очевидно, що ті, ким їх будуть замінювати, не матимуть ліцензії. І це, безумовно, вплине на роботу станції, а значить — на ядерну та радіаційну безпеку і в цілому функціонування об'єкта».
«Порівняно з тою кількістю персоналу, що має бути на станції, — це понад 10 000 людей, — зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, десь удвічі. Я буду порушувати ці питання під час наступного візиту на ЗАЕС і обговорювати з керівництвом станції, як вони планують замінити цей технічний персонал, який виконував важливі функції»,
зазначив Рафаель Гроссі.

Коментуючи наявність технічних проблем на станції, генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що ситуація на об'єкті є свого роду унікальною.
«Ми ще не зустрічали ніде у світі такої ситуації, щоб атомні станції перебували у стані холодного зупину настільки довгий період часу. Тож з технічного погляду в нас є багато запитань», — зазначив Рафаель Гроссі.
Герман Галущенко своєю чергою акцентував на проблемах із завершенням строків експлуатації ядерного палива, завантаженого в енергоблоки ЗАЕС.
«На жаль, скоро буде вже 2 роки окупації ЗАЕС. І кількість цих технічних питань зростає в геометричній прогресії. Зокрема, є питання щодо ядерного палива, яке експлуатується на станції. Термін його проєктної експлуатації - 6 років — уже збігає. І питання, що далі робити? Треба ухвалювати рішення, які суттєво впливають на ситуацію з ядерною і радіаційною ситуацією на об'єкті», — пояснив міністр.
Рафаель Гроссі запевнив, що МАГАТЕ буде наполягати на проведенні максимально глибокої оцінки стану палива в енергоблоках експертами агентства.
Очільник Міненерго наголосив, що розв’язати відповідні проблеми може виконання резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ, яка вимагає негайного звільнення росіянами окупованого об'єкта і передача ЗАЕС під контроль легітимного українського оператора.
За матеріалами:
Finance.ua
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