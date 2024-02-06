На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива, — Гроссі — Finance.ua
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На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива, — Гроссі

Енергетика
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На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) закінчується термін використання ядерного палива. Ситуація там «крихка».
Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Герман Галущенко розповіли на брифінгу, повідомляє «Радіо Свобода».
«Я б описав ситуацію на станції як „делікатний баланс“, тобто вона дуже крихка», — заявив Гроссі.
Він уточнив, що одні з основних проблем — закінчення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах, а також скорочення персоналу станції.
За словами гендиректора МАГАТЕ, він домовлятиметься з росією про оцінку стану палива під час своєї поїздки до москви.
У свою чергу Галущенко уточнив, що він обговорив проблеми на станції в ході переговорів з Гроссі.
«Питання є: термін експлуатації (палива. — Ред.), цей термін минув, далі виробник повинен сказати, чи можливо експлуатувати за межами… Це складне питання. Якщо неможливо — потрібно вчиняти дії щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання безпеки Європи», — додав Галущенко.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, російські окупанти утримують під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі, майже від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Ворог уже неодноразово влаштовував провокації біля станції. Зокрема, росіяни зосередили там свою техніку та військових, а також били по ЗАЕС з метою звинуватити Україну.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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