Скільки коштів інвестує ДТЕК у модернізацію електроінфраструктури — Finance.ua

Скільки коштів інвестує ДТЕК у модернізацію електроінфраструктури
Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі цього року мають намір вкласти близько 4 млрд грн в модернізацію електромереж Києва та області, Одеської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє пресслужба «ДТЕК Мережі».
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«Оператори системи розподілу продовжують робити все необхідне, щоб електропостачання було надійним та якісним. Загальний обсяг інвестиційних програм планується на рівні майже 4 мільярди гривень у 2024 році. Завдяки будівництву нових ліній, підстанцій та модернізації існуючих, ми зменшуємо аварійні ситуації і забезпечимо стабільну роботу електромереж для наших клієнтів, шкіл, лікарень й інших підприємств та установ», — зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.
У плани компанії входить реконструкція 4 великих високовольтних підстанцій у Києві. Це збільшить надійність електропостачання понад 73 тисяч родин у Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.
Також у 2024 році на Київщині розпочнуть будівництво нової кабельної лінії для резервного живлення 7 підстанцій. Енергетики зможуть знизити тривалість відключення для понад 17 тис. сімей Обухівщини у разі аварій завдяки цьому і реконструкції високовольтної підстанції.
У рамках інвестиційної програми в Одеській області продовжують реконструкція трьох високовольтних підстанцій 110 кВ. Очікується, що це знизить ризик аварій для 110 тисяч клієнтів і 20 соціально важливих об'єктів.
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Цього року планується реконструкція у Дніпрі на одній із вузлових підстанцій. Як зазначено у повідомленні, це забезпечить надійним електропостачанням понад 15 тисяч родин та промислові підприємства міста й створить резерв потужності для підключення нових клієнтів.
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