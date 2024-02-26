Скільки коштів інвестує ДТЕК у модернізацію електроінфраструктури — Finance.ua

Скільки коштів інвестує ДТЕК у модернізацію електроінфраструктури Сьогодні 07:12 — Енергетика

Скільки коштів інвестує ДТЕК у модернізацію електроінфраструктури

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі цього року мають намір вкласти близько 4 млрд грн в модернізацію електромереж Києва та області, Одеської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє пресслужба «ДТЕК Мережі».

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«Оператори системи розподілу продовжують робити все необхідне, щоб електропостачання було надійним та якісним. Загальний обсяг інвестиційних програм планується на рівні майже 4 мільярди гривень у 2024 році. Завдяки будівництву нових ліній, підстанцій та модернізації існуючих, ми зменшуємо аварійні ситуації і забезпечимо стабільну роботу електромереж для наших клієнтів, шкіл, лікарень й інших підприємств та установ», — зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

У плани компанії входить реконструкція 4 великих високовольтних підстанцій у Києві. Це збільшить надійність електропостачання понад 73 тисяч родин у Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

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Також у 2024 році на Київщині розпочнуть будівництво нової кабельної лінії для резервного живлення 7 підстанцій. Енергетики зможуть знизити тривалість відключення для понад 17 тис. сімей Обухівщини у разі аварій завдяки цьому і реконструкції високовольтної підстанції.

У рамках інвестиційної програми в Одеській області продовжують реконструкція трьох високовольтних підстанцій 110 кВ. Очікується, що це знизить ризик аварій для 110 тисяч клієнтів і 20 соціально важливих об'єктів.

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Цього року планується реконструкція у Дніпрі на одній із вузлових підстанцій. Як зазначено у повідомленні, це забезпечить надійним електропостачанням понад 15 тисяч родин та промислові підприємства міста й створить резерв потужності для підключення нових клієнтів.

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