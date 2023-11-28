ДТЕК імпортував з Польщі понад 100 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС — Finance.ua

ДТЕК імпортував з Польщі понад 100 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС Сьогодні 12:13 — Енергетика

ДТЕК імпортував з Польщі понад 100 тисяч тонн вугілля для українських ТЕС

Компанія «ДТЕК Енерго» імпортувала з Польщі 103 тис. тонн вугілля для на українських ТЕС.

Про це повідомили у ДТЕК

«На сьогодні ДТЕК Енерго імпортував на теплоелектростанції компанії 103 тис. т вугілля з Польщі. Вони дозволяють українській тепловій генерації і енергосистемі в цілому надійніше проходити опалювальний сезон», — ідеться у повідомленні.

Зазначено, що поставки відбуваються регулярно, адже, в межах законтрактованих компанією обсягів, до кінця осінньо-зимового періоду заплановано імпортувати ще 177 тис. т енергетичного вугілля.

За словами генерального директора компанії «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва, через похолодання в останні дні суттєво збільшилося і навантаження на енергосистему України, особливо на теплову генерацію, яка її балансує своїми маневровими потужностями під час піку споживання електроенергії.

«Тож заздалегідь подбали про те, щоб не лише забезпечити теплоелектростанції вугіллям власного видобутку, що для нас завжди є пріоритетом, але й підстрахувалися імпортними поставками», — заявив Салєєв.

Як повідомлялося, у компанії «ДТЕК Енерго» в 2023 році ввели в роботу 21 нову вугільну лаву, ще п’ять планують ввести до кінця року.

Укрінформ За матеріалами:

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