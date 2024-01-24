ДТЕК запустив ВЕС і СЕС в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з ЄС — Finance.ua
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ДТЕК запустив ВЕС і СЕС в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з ЄС

Фондовий ринок
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Група ДТЕК запустила в експлуатацію сонячну і вітрову електростанції в Румунії в межах інтеграції до спільного енергетичного ринку з Європейським Союзом, йдеться в повідомленні компанії.
Ці «зелені» проєкти в ЄС, разом з Тилігульської ВЕС в Миколаївській області вартістю 650 млн евро, мають зміцнити енергетичну безпеку України та пришвидшать інтеграцію енергетичних ринків з ЄС.
«Українці зробили чіткий вибір, заявивши, що їхнє майбутнє - у Європі, і розширення ДТЕК на території ЄС є живим доказом цих прагнень. Цей момент знаменує собою ще один крок уперед у рамках інтеграції європейської та української енергетичних систем на шляху до вступу України в ЄС», — прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Два проєкти в Румунії - ВЕС і СЕС — є першими в європейському портфелі компанії. Проєкт «Руджиноаса» — це ВЕС потужністю 60 МВт з 10 турбінами V162−6,0 МВт від компанії Vestas. Проєкт «Глодень» — це СЕС потужністю 53 МВт. Будівельні роботи на обох об'єктах розпочалися в березні 2023 року. Загальна сума залучених у ці проєкти інвестицій становить 150 мільйонів євро. Разом ці дві установки вироблятимуть приблизно 225 тис. МВт-год електроенергії на рік.
Навесні 2023 року ДТЕК побудував Тилігульску ВЕС в Миколаївській області за 100 км від лінії фронту потужністю 114 МВт. Це перша подібна станція, побудована в умовах бойових дій. ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова інвестував у її будівництво $200 млн. В грудні 2023 року оголошено про старт проєкту другої черги Тилігульської ВЕС вартістю $450 млн. Загальні інвестиції в будівництво ВЕС в Миколаївській області складуть $650 млн, що є найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.
За матеріалами:
УНІАН
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