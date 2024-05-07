Міжнародні резерви України знизилися: в Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Міжнародні резерви України знизилися: в Нацбанку назвали причини Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України знизилися: в Нацбанку назвали причини

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Загалом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 295,4 млн та викупив до резервів $30,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив $2 264,5 млн, збільшившись порівняно з березнем. Це пов’язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 649,7 млн. З цієї суми:

$1 603,1 млн — другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

$46,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $884,5 млн, з яких:

$673,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;

$162,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,5 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$42,0 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $92,6 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $224,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

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Нагадаємо, Національний банк України впровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну.

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