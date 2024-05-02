Українці збільшили купівлю валюти у банках (інфографіка) — Finance.ua

Українці збільшили купівлю валюти у банках (інфографіка) Сьогодні 10:33 — Валюта

Українці збільшили купівлю валюти у банках (інфографіка)

Громадяни України у квітні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,574 млрд доларів (в еквіваленті) та купили на 2,302 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 727,7 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ

Обсяг купівлі зріс порівняно з березнем на 26,6%, коли українці купили 574,9 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.

Про це йдеться в інфографіці Нацбанку:

У квітні 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 2,283 млрд доларів, що на 27,7% більше від березневого обсягу чистого продажу (1,788 млрд доларів).

Курс долара перед Великоднем

Курс долара перед Великоднем може змінитися у зв’язку з підвищенням попиту перед святами. Протягом тижня вартість долара в готівковому сегменті може коливатися в діапазоні 39,60 — 40,30 гривні.

Фінансист Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня попит на валюту на ВРУ істотно скоротився, а також скоротився обсяг інтервенцій НБУ, що призвело до зміцнення гривні під час торгів на ВРУ — на піку вартість валюти знижувалася до 39,50 гривні.

Прогноз аналітиків ICU

У 2024 році девальвація національної валюти до долара продовжиться. Курс залежить виключено від планів Національного банку. Про це свідчить оновлений прогноз інвесткомпанії ICU. «Зважаючи на виявлене НБУ бажання до девальвації та збільшення волатильності курсу, ми переглянули прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар», — йдеться в документі.

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