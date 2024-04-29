Чому курс долара до гривні буде зростати: прогноз аналітиків ICU — Finance.ua

Чому курс долара до гривні буде зростати: прогноз аналітиків ICU Сьогодні 14:03 — Валюта

Чому курс долара до гривні буде зростати: прогноз аналітиків ICU

У 2024 році девальвація національної валюти до долара продовжиться. Курс залежить виключено від планів Національного банку.

Про це свідчить оновлений прогноз інвесткомпанії ICU

«Зважаючи на виявлене НБУ бажання до девальвації та збільшення волатильності курсу, ми переглянули прогноз курсу на кінець року до 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар», — йдеться в документі.

Що вплинуло на такий прогноз

Як зазначають аналітики, із грудня НБУ зважився на давно очікуваний крок та зараз дозволяє гривні послаблюватися. Курс залишається дуже волатильним та малозалежним від балансу попиту та пропозиції валюти на ринку. Зміни обмінного курсу зараз переважно є відображенням ефекту інтервенцій НБУ, а не ринкових сил, що діють у кожен конкретний день чи тиждень.

«Результатом такого підходу стало здешевлення гривні на 7% відносно долара з моменту переходу НБУ до режиму гнучкого курсоутворення. Це помірна девальвація, яка не створила помітних незручностей для населення та бізнесу. Також вона мала ледь помітний внесок в інфляцію», — йдеться в огляді.

Як зазначають аналітики, високий рівень міжнародних резервів означає, що НБУ й надалі може проактивно поводити себе на валютному ринку й послаблювати гривню без втрати довіри. За оцінками, резерви зростуть до кінця року до рівня 45 млрд завдяки припливам міжнародної допомоги із 40,5 млрд наприкінці 2023 року.

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Аналітики очікують, що темпи девальвації гривні й надалі будуть співставними з дохідністю гривневих інструментів заощаджень, яка зараз перебуває в діапазоні від 11% (ставка за гривневими депозитами після податків) до 16% (ставка за річними ОВДП).

«Послаблення обмінного курсу — це вкрай необхідний захід економічної політики, що дає змогу контролювати зовнішні дисбаланси, які залишаються дуже високими без урахування фінансової допомоги», — йдеться в прогнозі.

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