Євро і долар можуть зрівнятися в ціні — Financial Times — Finance.ua
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Євро і долар можуть зрівнятися в ціні — Financial Times

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Євро і долар можуть зрівнятися в ціні — Financial Times
Євро і долар можуть зрівнятися в ціні — Financial Times
Трейдери прогнозують, що євро та долар можуть зрівнятися у ціні. Від початку 2024 року ця ймовірність зросла.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що це пов’язано з прогнозом ситуації на фінансову ринку, де американська Федеральна резервна система не поспішатиме зменшувати високі процентні ставки і виконає таку регуляцію лише за кілька місяців після зниження відсоткових ставок європейським центробанком.
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На думку експертів Bank of America, наразі ринки оцінюють зниження вартості євро з 10-відсотковою ймовірністю. Це може відбутися вже за півроку.
«На початку січня ринок майже не бачив шансів для такого сценарію», — пише FT.
Євро вже скоротився на 3,5% порівняно з доларом з початку січня. Щоб відбувся паритет міжнародних валют, необхідне скорочення вартості європейської валюти ще на 6,5%.

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Аналітики помітили — трейдери стали більше переконані, що ЄЦБ почне пом’якшувати курс євро вже у червні, а от США поки що не має чітких прогнозів щодо зменшення відсотків.
У 2022 році євро вперше за два десятиліття дорівнював долару, оскільки ціни на енергоносії раптово зросли через повномасштабне вторгнення росії в Україну, спричинивши значне зростання вартості долара.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2024 рік курс долара закладено на рівні 40,7 грн, і якщо він залишатиметься таким, то національна валюта девальвуватиме помірними темпами.
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За матеріалами:
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