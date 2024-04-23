Вимога МВФ: НБУ оновив правила щодо валютних операцій — Finance.ua

Вимога МВФ: НБУ оновив правила щодо валютних операцій Сьогодні 17:03 — Валюта

Вимога МВФ: НБУ оновив правила щодо валютних операцій

Національний банк України змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження клопотань від Уряду України. Відповідні зобов’язання НБУ взяв на себе згідно з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Зміни внесені з метою узгодження нормативно-правових актів Національного банку із Законом України № 3624-ІХ „Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку“, що набрав чинності з 19 квітня 2024 року», — повідомили в Нацбанку.

Що зміниться

Як пояснює регулятор, якщо раніше звернення Кабінету Міністрів України були ключовою підставою для ухвалення Національним банком окремого рішення щодо надання дозволу на проведення валютної операції, то тепер Національний банк значною мірою орієнтуватиметься на власний аналіз можливих наслідків таких рішень.

Читайте також Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги

Національний банк, зокрема, братиме до уваги, чи узгоджується надання окремих дозволів на проведення валютних операцій із:

цілями забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;

Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Довідка Finance.ua:

жодна валюта не здатна втриматися чи залишатися тривалий час стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30−40%. Без достатньої міжнародної фінансової допомоги, зокрема від США, можливе зростання курсів іноземних валют;

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2024 рік — 41,0 грн/долар; 2025 рік — 45,8 грн/долар; 2026 рік — 48,6 грн/долар; 2027 рік — 50,4 грн/долар; 2028 рік — 52,1 грн/долар; 2029 рік — 54,1 грн/долар;



середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США.



Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.