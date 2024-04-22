Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги

Валюта
81
Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги
Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги
Українські валютні облігації підскочили після того, як Палата представників США на вихідних схвалила пакет фіндопомоги на суму 61 мільярд доларів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Облігації з погашенням у 2026 році, які минулого тижня впали до найнижчого рівня за місяць, на початку торгів у Лондоні подорожчали на 0,9 цента до понад 33 центів, продемонструвавши найкращі показники серед доларових облігацій країн, що розвиваються.
«Ухвалення пакету допомоги стало великим полегшенням для інвесторів, які все більше занепокоєні тим, що Росія може знову захопити ініціативу на полі бою», — сказав портфельний менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назлі.
Раніше група власників українських боргових зобов’язань обрала PJT Partners Inc. своїм фінансовим радником перед потенційною реструктуризацією, повідомило агентство Bloomberg. Виплати за непогашеними міжнародними облігаціями країни на суму 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.