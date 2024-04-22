Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги — Finance.ua

Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги Сьогодні 15:13 — Валюта

Валютні облігації України зросли після схвалення Палатою представників США пакету фіндопомоги

Українські валютні облігації підскочили після того, як Палата представників США на вихідних схвалила пакет фіндопомоги на суму 61 мільярд доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Облігації з погашенням у 2026 році, які минулого тижня впали до найнижчого рівня за місяць, на початку торгів у Лондоні подорожчали на 0,9 цента до понад 33 центів, продемонструвавши найкращі показники серед доларових облігацій країн, що розвиваються.

«Ухвалення пакету допомоги стало великим полегшенням для інвесторів, які все більше занепокоєні тим, що Росія може знову захопити ініціативу на полі бою», — сказав портфельний менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назлі.

Раніше група власників українських боргових зобов’язань обрала PJT Partners Inc. своїм фінансовим радником перед потенційною реструктуризацією, повідомило агентство Bloomberg. Виплати за непогашеними міжнародними облігаціями країни на суму 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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