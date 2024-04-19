Курс долара до кінця року може знизитись: прогноз — Finance.ua

Курс долара до кінця року може знизитись: прогноз Сьогодні 16:05 — Валюта

Курс долара до кінця року може знизитись: прогноз

Курс долара в Україні продовжує зростати, впритул наблизившись до психологічної позначки 40 гривень. Тим часом у держбюджеті на 2024 рік курс долара закладено на рівні 40,7 грн, і якщо він витримуватиметься, то національна валюта девальвуватиме помірними темпами.

Про це повідомив голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

Так, протягом січня-березня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6% або з 38 грн. станом на 1 січня до 38,99 грн. на 1 квітня. Це становить майже третину від запланованої річної девальвації, тобто на 7% від стартового курсу на початок 2024 року.

Експерт припустив, що в умовах, коли бюджетні прогнози збігатимуться з реальним станом справ, подальша девальвація гривні може становити ще 4,4%, а до кінця року курс національної валюти теоретично знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 20 копійок).

За його твердженням, протягом першого кварталу курсові коливання, як у бік зростання, так і у бік зменшення, відбуваються з незначним відхиленням від «базового» курсу, що в тижневому розрізі не перевищує 2%. У цьому допустимий «люфт «курсових змін становить до 5% від основного курсу.

За словами Сергія Мамедова, на ситуацію може впливати той факт, що валютний ринок це «живий» організм, у якому йдуть постійні зміни. Однак режим «керованої гнучкості», запроваджений регулятором, заспокоює будь-які прояви невмотивованого зростання валютних курсів, насичуючи попит через активні валютні інтервенції на міжбанку.

«Така „формула“ поки виправдовує надію, адже подальша лібералізація валютного ринку залежатиме від низки економічних і військових обставин, серед яких чільне місце посідає обсяг макрофінансової допомоги, яка покриває масив бюджетних видатків, а також достатня для успішної боротьби з ворогом військово-технічна допомога», — зауважив банкір.

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