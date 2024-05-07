Валютна лібералізація: Нацбанк оголосив про найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу за час війни — Finance.ua

Валютна лібералізація: Нацбанк оголосив про найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу за час війни Сьогодні 11:01 — Валюта

Валютна лібералізація: Нацбанк оголосив про найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу за час війни

Національний банк України впровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну», — сказано в повідомленні.

Зміни стосуватимуться кількох напрямів

Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня 2024 року, а можливість репатріювати «нові» дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.

1. Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

НБУ забезпечує можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг.

Читайте також У Нацбанку оцінили вартість завершення першого етапу валютної лібералізації

Крім того, НБУ окремо забезпечив можливість бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, а також членських внесків. Це пов’язано з тим, що вищезазначена постанова Уряду України також частково містить відповідні операції.

2. Забезпечено можливість бізнесу репатріювати «нові» дивіденди.

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом’якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Щоб мінімізувати ризики для макрофінансової стабільності, Національний банк встановив щомісячний ліміт для репатріації «нових» дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті.

3. Надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу / оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг / оренду транспортних засобів.

4. Пом’якшуються обмеження в частині погашення «нових» зовнішніх кредитів.

НБУ спрощує умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення «нових» зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Читайте також НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування «новим» кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення «нових» кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

Крім того, НБУ дасть змогу бізнесу купувати іноземну валюту для сплати процентів за «новими» кредитами, незалежно від строку користування кредитом.

5. Надана можливість погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами.

Резиденти-позичальники матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за «старими» зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

У межах одного договору для прострочених (станом на 1 травня 2024 року) процентних платежів надано можливість переказувати не більше 1 млн євро в еквіваленті за один календарний квартал. Водночас це обмеження не застосовуватиметься до майбутніх планових процентних платежів.

Читайте також НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара

Для захисту макрофінансової стабільності також передбачено додаткові умови для проведення таких операцій:

відсутність простроченої заборгованості за відповідним кредитним договором станом на 24 лютого 2022 року;

заборонено здійснювати купівлю та переказ коштів за рахунок кредитів чи позик, отриманих від резидентів;

не передбачене дострокове виконання платежів чи реструктуризація прострочених платежів.

6. Пом’якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

НБУ дасть змогу представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента -юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні.

Читайте також У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку

Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро в еквіваленті. Такі зміни, зокрема, посприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.