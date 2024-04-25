НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями — Finance.ua

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями Сьогодні 16:45 — Валюта

НБУ анонсував низку кроків валютної лібералізації найближчими тижнями

Національний банк України (НБУ) анонсував низку кроків з валютної лібералізації найближчими тижнями, з огляду на досить комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування подальшого надходження міжнародної допомоги.

«Наразі ми бачимо підстави для того, щоб завершити перший етап (стратегії пом’якшення валютних обмежень — ІФ-У), який передбачає певні послаблення щодо нових дивідендів, скасування заборони, відповідно, на імпорт послуг і валютну лібералізацію щодо можливості обслуговування старих боргів», — сказав голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу в четвер.

Голова НБУ додав, що наразі Нацбанк перебуває на етапі фіналізації та остаточного калібрування цих рішень, про які регулятор має намір оголосити найближчим часом.

«Вони (валютні послаблення) будуть узгоджуватися зі стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Ці кроки вже враховано в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього та наступного року на рівні, близькому до поточного», — зазначив Пишний.

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