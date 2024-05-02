У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку Сьогодні 16:01 — Валюта

У Нацбанку прокоментували ситуацію на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку під контролем, а безпекові ризики зменшились після фінансової підтримки від Конгресу США.

Таку думку висловив голова Національного банку України Андрій Пишний під час телемарафону.

«Зараз ситуація на валютному ринку контрольована. Невизначеність є, вона пов’язана в першу чергу із безпековими ризиками, але і її стало менше, адже Конгрес США ухвалив рішення про фінансування», — каже Пишний.

Він наголошує, що саме війна є генератором найбільших ризиків та невизначеності у формуванні українського бюджету.

«Все ж таки, ми залишаємось думати про краще, а готуємось до гіршого. Ми розглядаємо всі варіанти розвитку подій», — додав він.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що на ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів. За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою;

аналітики ICU прогнозують, що зважаючи на виявлене НБУ бажання до девальвації та збільшення волатильності курсу, курс на кінець року складе 42,3 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 40,7 грн/долар;



начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначав, що в травні в українських банках та обмінниках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Причому здебільшого в продажу. За прогнозом банківського сектору, цього місяця вартість американської валюти на готівковому ринку становитиме 39−41 грн.



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