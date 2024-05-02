Курс долара: що буде з валютою в травні — Finance.ua

Курс долара: що буде з валютою в травні Сьогодні 12:01 — Валюта

Курс долара: що буде з валютою в травні

У травні в українських банках та обмінниках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Причому здебільшого в продажу. За прогнозом банківського сектору, цього місяця вартість американської валюти на готівковому ринку становитиме 39−41 грн. Водночас увечері 1 травня банки виставили її курс на середньому рівні 39,45/39,9 грн (купівля/продаж). Обмінники — 39,41/39,85 грн (купівля/продаж).

Про курсові очікування розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Він зазначив: різниця між курсами купівлі та продажу в банках прогнозується у 50−60 коп. В обмінниках — від 60 коп. до 1 грн.

«Можемо прогнозувати, що у травні загальна ситуація на валютному ринку залежатиме насамперед від активності та ефективності дій регулятора, який встановлює правила для всього ринку. Водночас імовірність якихось надзвичайних ситуацій на ринку залишатиметься низькою», — сказав Лєсовий.

Довідка Finance.ua:

Зі свого боку Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що середній курс долара в Україні у 2024 році становитиме рекордні 41 грн. Тож там очікують на девальвацію української валюти — на 18 квітня її офіційний курс до долара визначено в 39,55 грн.

Про це йдеться у звіті фонду World Economic Outlook за квітень 2024 року. Втім, хвилюватися через очікування МВФ не варто, адже прогнозний курс, «записаний» урядом України у бюджеті-2024, сягає 40,7 грн/долар. Тобто лише на 30 коп. нижче.



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Обозреватель За матеріалами:

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