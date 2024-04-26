Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні — Finance.ua
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Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні

Валюта
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Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні
Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні
На ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів.
Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

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«З другої половини березня активізувалися видатки уряду. Це було зумовлено отриманням міжнародної допомоги, відновленням її ритмічності: якщо в січні-лютому вона не була настільки ритмічною, за результатами березня Україна отримала 9 млрд доларів від міжнародних партнерів. Відповідно це зумовило збільшення видатків і вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси», — сказав він.
За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Нацбанк є активним його учасником і готовий згладжувати надмірні коливання курсу.
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«У нас є достатній запас золотовалютних резервів, ми спостерігаємо позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини — понад 50% операцій на ринку відбуваються без участі НБУ. Нацбанк контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для занепокоєння», — зазначив заступник голови.
Нагадаємо, ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин раніше зазначав, що приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний з тиском з боку населення. Населення за І квартал 2024 року купило 2,5 млрд дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти (за мінусом продажів). Це вдвічі більше за аналогічний період минулого року.
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За матеріалами:
УНІАН
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