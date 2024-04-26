Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні — Finance.ua

Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні Сьогодні 09:15 — Валюта

Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини ослаблення гривні

На ослаблення гривні вплинула активізація видатків уряду в березні після отримання 9 млрд доларів міжнародної допомоги від партнерів.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

«З другої половини березня активізувалися видатки уряду. Це було зумовлено отриманням міжнародної допомоги, відновленням її ритмічності: якщо в січні-лютому вона не була настільки ритмічною, за результатами березня Україна отримала 9 млрд доларів від міжнародних партнерів. Відповідно це зумовило збільшення видатків і вплинуло на співвідношення попиту і пропозиції на ринку та зумовило девальваційні процеси», — сказав він.

За словами Гелетія, при цьому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Нацбанк є активним його учасником і готовий згладжувати надмірні коливання курсу.

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«У нас є достатній запас золотовалютних резервів, ми спостерігаємо позитивні тенденції на ринку в частині збільшення його глибини — понад 50% операцій на ринку відбуваються без участі НБУ. Нацбанк контролює ситуацію, тому немає жодних підстав для занепокоєння», — зазначив заступник голови.

Нагадаємо, ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин раніше зазначав , що приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний з тиском з боку населення. Населення за І квартал 2024 року купило 2,5 млрд дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти (за мінусом продажів). Це вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

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УНІАН За матеріалами:

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