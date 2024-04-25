Експерт назвав причини зростання попиту на валюту — Finance.ua

Експерт назвав причини зростання попиту на валюту Сьогодні 13:02 — Валюта

Експерт назвав причини зростання попиту на валюту

Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний з тиском з боку населення.

Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

«Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ (наразі динаміка курсу готівкової іноземної валюти повторювала динаміку котирувань безготівкової валюти, яку „підігріває“ посилення невизначеності, у т.ч. на фоні постійних обстрілів з боку рф)», — сказано в повідомленні.

З початку року Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 7,4 млрд дол. (за мінусом купівлі), в т. ч. за минулий тиждень — 0,7 млрд грн.

«Тижневі нетто-продажі валюти минулого тижня були аномально високими, якщо їх порівнювати з динамікою з початку року. Більше валюти було продано лише в перший тиждень 2024 року», — зазначив Данилишин.

З чим пов’язаний приріст попиту на валюту

Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний з тиском з боку населення.

Населення за І квартал 2024 року купило 2,5 млрд дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти (за мінусом продажів). Це вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

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Крім того, продовжують нарощувати зовнішні активи українські банки.

«Банки в І кварталі збільшили чисті зовнішні активи на 1,0 млрд дол. Всього з початку 2023 р. чисті зовнішні активи банків зросли на 3,6 млрд дол. Банки не тільки накопичують внутрішню гривневу ліквідність, вони ще її активно складують у валютних активах», — додав експерт.

Розбалансування валютних очікувань

Данилишин зазначив, що підвищення активності населення та банків у операціях з купівлі іноземної валюти свідчить про посилення розбалансування валютних очікувань.

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«Чіткі ознаки розбалансування валютних очікувань спостерігаються з жовтня минулого року, коли НБУ запровадив режим керовано-гнучкого курсоутворення та активізував комунікації щодо реалізації „Стратегії пом’якшення валютних обмежень“. Це логічним чином спричинило підвищення попиту на іноземну валюту, оскільки структурний дефіцит платіжного балансу залишається гігантським — близько 30 млрд дол. на рік», — каже він, додавши, що якщо до переходу на режим керованої гнучкості витрати валютних резервів складали 1−2 млрд дол. на місяць, то після переходу — 2−3 млрд дол. на місяць.

На його думку, ініційована НБУ «Стратегія пом’якшення валютних обмежень» є передчасним кроком.

Валютна стабільність

Ексголова Ради НБУ наголошує, що валютні резерви, які повністю сформовані з міжнародної допомоги, понадміру витрачаються на підтримку валютного курсу. За час війни Україна отримала 83,8 млрд дол. зовнішньої допомоги. З даної суми НБУ витратив на підтримку валютного курсу близько 60 млрд дол.

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«Тобто валютна стабільність в країні утримується виключно завдяки надходженню зовнішньої допомоги. В банківській системі накопичуються гігантські суми вільної банківської ліквідності, які не приносять продуктивної користі економіці та її реальному сектору. В той же час банки активізували свої вкладення у зовнішні валютні активи, замість інвестування в державні цінні папери чи розширення кредитування бізнесу», — підсумував експерт.

Нагадаємо, протягом 2024 року в Україні американська валюта може здорожчати до 40,9 гривні. Показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні. Як прогнозує експерт Данило Монін, курс долара в Україні протягом цього року, ймовірно, коливатиметься в межах 39−41 гривні. На валютний ринок також впливає і надання фіндопомоги від Сполучених штатів Америки.

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