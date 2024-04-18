Курс долара в Україні: як за рік девальвувала гривня — Finance.ua

Курс долара в Україні: як за рік девальвувала гривня
З початку цього року гривня до долара США девальвувала на 3,1%. За рік (відносно квітня 2023 року) готівкова гривня до долара США девальвувала на 4,4%, а порівняно зі станом на кінець 2023 року, навпаки, ревальвувала на 0,4%.
Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
Причини коливання курсу
«Спостерігаються ринкові коливання обмінного курсу готівкової гривні, що зумовлені ситуативними чинниками — готівковий сегмент ринку, попри повернення ринку до середніх щотижневих обсягів, оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ. Чергове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку», — пояснив Данилишин.
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Зараз на фоні нових ударів ворога по інфраструктурі валютний курс під додатковою загрозою.
Вплив зовнішньої підтримки на курс валют
Данилишин зазначив, що в другій половині 2023 р. виникла невизначеність щодо подальшої зовнішньої фінансової підтримки України.
«Однак НБУ, не тільки залишив в силі свою Стратегію пом’якшення валютних обмежень, але ще й з жовтня 2023 р. скасував режим фіксованого курсоутворення та запровадив режим керовано-гнучкого курсоутворення. Відразу зросли витрати валютних резервів на підтримку валютного курсу (з 1−2 млрд дол. за фіксованого курсу до 2−3 млрд за гнучкого курсу в місяць). Рішення НБУ з лібералізації валютного ринку в умовах гігантського дефіциту платіжного балансу (понад 30 млрд дол. на рік) логічним чином спричинили підвищення попиту на іноземну валюту», — зазначив ексголова Ради НБУ.
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Він додав, що зовнішньоторговельний дефіцит — основний чинник валютного дефіциту.
Нагадаємо, на думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс долара в Україні на сьогодні повністю узгоджений Національним банком. Навряд чи НБУ підвищить цю планку вище 40 гривень за долар.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%;
- Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.
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